دبي نجمة سينمائية بمئات طلبات التصوير العالمية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

ثماني سنوات مرت على مشهد تسلق الممثل الأمريكي توم كروز لبرج خليفة، في فيلمه «مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح»، آنذاك حبس مشاهدو الفيلم أنفاسهم، فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي يطل فيها برج خليفة بأناقته في مشهد سينمائي لافت، لا يزال يعيش في أذهان عشاق وصناع السينما، التي حضرت فيها دبي بكل أناقتها، لتظهر على الشاشة الكبيرة مواطن جمالها، التي رفدت صناع الأفلام بمواقع جديدة بالكامل، طالما شكلت حلماً بالنسبة لهم، الأمر الذي حول دبي إلى نجمة سينمائية بامتياز.

اعتماد دبي لآلية واضحة لإدارة الحوافز، وخفض تكاليف الإنتاج، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية والخاصة، وغيرها شكلت أسباباً ساهمت في رفع نسبة الإقبال على التصوير في دبي، حيث يؤكد جمال الشريف، رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي لـ «البيان»، أن اللجنة وافقت على 422 طلب تصوير خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد طلبات التصوير التي وافقت عليها اللجنة خلال العام الماضي 980 طلباً.