«بيت العطور» في دبي.. رحلة ساحرة بشذا التقاليد

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«بيت العطور» في دبي، قصة جمالية ممهورة بشذا دانة الدنيا وعبق تاريخها ومكانتها الحضارية، حيث يحتضن هذا البيت الواقع في منطقة الشندغة التاريخية، مجموعة من النماذج لمصادر العطور وأنواعها ويعرض لطرق صناعة العطور الإماراتية.

وبذا فإن زيارته تفتح الباب أمام رحلة إلى عوالم مفعمة بألق العطر تسافر بنا إلى أمكنة متنوعة وخيالات بهيجة بمقدورنا معها أن نطلق العنان لكل حواسنا، وأن نعيش بعضاً من تفاصيل ما تكتنزه عوالم العطور من سحر ودهشة لافتة، وخاصة عبر التعرف إلى مجموعة الأساليب التقليدية، في صناعة الزيوت العطرية والعطور، والتي تعود في جذورها إلى عدة قرون مضت.

ويمكن لزائر «بيت العطور» أن يتنسم عبير المكونات العطرية الطبيعية المستخدمة في الخلطات الإماراتية التقليدية المميزة. كما أنه يضم قطعة ضخمة من شجرة عود الاكويلاريا الهندي، والتي يصل وزنها إلى 28 كيلوغراماً، فيما يصل طولها إلى 1.2 متر، بينما يصل ثمنها إلى نحو مليوني درهم.

ولهذه القطعة أهمية كبيرة، فللعود مكانة خاصة في قلوب أبناء المجتمع الإماراتي، وهو يعد الأكثر أهمية في قائمة العطور الإماراتية التقليدية، نظراً لطبيعة وتفرد رائحته..وخشب العود من أغلى أنواع الخشب في العالم، ويتميز برائحة عطرية يصعب تشبيهها أو مقارنتها بأية روائح طبيعية أخرى، ليس ذلك فحسب، بل تختلف الرائحة من قطعة لأخرى، وذلك وفقاً لمدى تركّز العود فيها.

عبق الجمال والحضارات حكايات يرويها «بيت العطور»