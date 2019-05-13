90 ألف قطعة أثرية توثق لتاريخ عريق برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـــ البيان

تاريخ عريق وموغل بالقدم يناهز الـ 7000 سنة، تكشفه عشرات الآلاف من القطع الأثرية المتنوعة في مختلف إمارات الدولة، وفي إطار الحرص على الحفاظ على هذا التاريخ، تقوم دائرة الآثار بجهود كبيرة لتوثيق هذه المقتنيات الثمينة.

دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، من خلال جهودها المتواصلة في هذا الشأن، انتهت من توثيق نحو 20 ألف قطعة أثرية متنوعة ما بين فخاريات وكسر فخارية وعملات نقدية وأدوات قتالية وأدوات للزينة ومجموعة من العظام تم العثور عليها خلال عمليات التنقيب في مختلف المناطق والمواقع الأثرية في الإمارة.

وقال أحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الآثار والمتاحف برأس الخيمة، إن الدائرة بصدد الانتهاء من توثيق جميع المقتنيات الأثرية خلال السنوات الثلاث القادمة التي يقارب عددها 90 ألف قطعة أثرية، تم حفظها بشكل جيد لتتناسب مع المعايير العالمية لحفظ القطع الأثرية، تحت إشراف خبراء الآثار وموظفي وحدة جمع وحفظ المقتنيات في الدائرة.

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