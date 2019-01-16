1.000.000زائر لبرواز دبي في عامه الأول

المصدر: دبي - البيان

تحوّل برواز دبي إلى واحدة من أبرز أيقونات دبي السياحية والعمرانية، وتمكن خلال عامه الأول من جذب مليون زائر من مختلف دول العالم، وذلك بفضل ما يتمتع به من تصميم فريد.

ويشكل البرواز من خلال إطلالاته ومشاهده الساحرة، جسراً يربط بين ماضي الإمارة العريق وحاضرها المزدهر، ليحكي من خلال إطلالاته البانورامية، قصة دبي عبر الزمن، راوياً في الوقت نفسه قصة نجاحها وإنجازاتها الطموحة، وما يميز البرواز جسره العلوي الفريد، وبمجرد السير عليه يتحول مسار الزوار المصمم من ألواح ذكية إلى أرضية شفافة، لتمنح الزائر الإحساس بأنه يسير على الهواء.

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برواز دبي يجذب مليون زائر في عامه الأول