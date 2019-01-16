برواز دبي يجذب مليون زائر في عامه الأول

المصدر: دبي - البيان

عام كامل مر على افتتاح برواز دبي، الذي استطاع أن يتحول في غضونها إلى واحدة من أبرز أيقونات دبي السياحية والعمرانية، بفضل تصميمه الجذاب، ليلفت ذلك أنظار عدد كبير من زوار دبي، حيث استقبل البرواز مليون زائر من مختلف دول العالم، خلال عامه الأول.

وقال داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «يأتي برواز دبي انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي وجهة ثقافية وترفيهية وسياحية وعالمية، ونحرص في بلدية دبي على إطلاق مشاريع متفردة تعمل على إبراز ريادة دبي في مختلف المجالات، عن طريق الالتزام بالاستراتيجيات والأسس التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة».

وأضاف: «يُعد وصول عدد زوار برواز دبي إلى هذا الرقم إنجازاً كبيراً، فنحن نسعى دائماً إلى إثراء المدينة بالمشاريع التي تسهم في تسليط الضوء على النهضة العمرانية التي تشهدها، إلى جانب إيماننا بأهمية العمل على توفير معالم سياحية متميزة وجذابة، وتعمل على استقطاب أعداد كبيرة من الجمهور».

جسر

ومنذ افتتاحه في يناير 2018، أصبح برواز دبي واحداً من أحدث المعالم الثقافية السياحية والترفيهية على مستوى الدولة، فهو يُمثل صرحاً بارزاً يؤطر مشاهد وإطلالاتٍ ساحرة لمدينة دبي القديمة والحديثة ضمن «بروازٍ واحد»، ليشكل جسراً يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر. ويتميز برواز دبي بإطلالاتٍ بانورامية لكامل دبي، ليحكي قصتها عبر الزمن منذ تأسيسها مروراً بقصص النجاح التي كللتها خططها الطموحة لتحقيق مستقبلٍ زاهر.

ألواح ذكية

ولعل أهم ما يميز برواز دبي هو الجسر العلوي الفريد من نوعه، والذي يتحول مسار الزوار المصمم من ألواح ذكية إلى أرضية شفافة وذلك بمجرد السير عليه، بحيث تمنح الزائر الإحساس بأنه يسير في الهواء، إلى جانب استمتاعه بمشاهدة فريدة للمنطقة المحيطة بالبرواز من الأعلى. يذكر أن برواز دبي حصل خلال العام الماضي على جائزة التميز في منتدى المنتزهات الترفيهية الرابع، بالإضافة إلى جائزة أفضل أداء للعام في قمة أسباير.