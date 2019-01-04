«حضانة المستقبل» في دبي.. تعلم الأطفال برمجة الكمبيوتر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تواصل دبي إبهار العالم بأفكارها الفريدة التي تشمل جوانب الحياة كافة، وفي هذا الإطار، تأتي «حضانة المستقبل» ضمن مبادرة «المنطقة 2071» بدعم وتوجيهات من القيادة الرشيدة، لتحويل البلاد إلى «أفضل دول العالم»، مع حلول الذكرى المئوية لقيام الإمارات في 2071.

وتشتمل مبادرة «المنطقة 2071» على سلسلة من البرامج ومشاريع البنى التحتية المرتكزة على الابتكار المستقبلي.

و«حضانة المستقبل» تم تصميمها بمميزات تكنولوجية مدمجة تشجع الأطفال على اللعب وتعرّفهم إلى تقنية برمجة الكمبيوتر. وتمّ تصميم «حضانة المستقبل» لتشكّل نموذجاً أولياً للبيئة التعليمية التي تتجنب المواد التقليدية كالرياضيات أو القراءة، لتواجه التحديات المعاصرة بإعداد الأطفال لوظائف المستقبل.

ويستجيب تصميم الحضانة لنداء «تجربة تعليمية عالمية المستوى ترسّخ عادات الابتكار والرؤية المستقبلية التي ترافق الأطفال طوال حياتهم»، ويزيل العوائق بين الأطفال والمعلمين، ليستبدل بها بيئة تتسم بحسّ اللعب والتحفيز.

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