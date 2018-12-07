فاطمة بنت مبارك: تراث الأجداد أساس تطور المجتمعات الحديثة

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن الارتباط بالماضي وتراث الأجداد وفهم التحولات التاريخية يُعدّان ركائز مهمة لتطور المجتمعات الحديثة ونموها، إذ يتم من خلالهما العمل على بناء الإنسان والرقي بوعيه، من أجل تحسين مستوى الحياة.

جاء ذلك خلال زيارة سموها، أمس، منطقة الحصن التي افتتحها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسمياً، أول من أمس، بعد إنجاز دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي مشروع الترميم والتجديد للموقع.

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: «من دواعي الفخر والاعتزاز أن نشهد ترميم الصرح التاريخي الأبرز في أبوظبي، الذي شهد التحولات التي عاشها شعب الإمارات، حيث نجد في موقع الحصن ما يذكّرنا بتضحيات الأجداد وتاريخهم العريق.

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