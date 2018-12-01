مهرجان زايد التراثي يستقطب الآلاف في يومه الافتتاحي

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلق عصر أمس مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018 في منطقة الوثبة بأبوظبي، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتوافد آلاف الزوار على الأجنحة والمناطق الجديدة التي أضيفت إلى الدورة الحالية من المهرجان، ولاقت الكثير من اهتمامهم وإعجابهم، خصوصاً منطقة «شواهد من الإمارات» التي يترقبون مشاهدتها عقب تشييدها خلال الأسبوع الأول من المهرجان، للتعرف إلى أهم المعالم القديمة التي تعد شاهدة على الحضارة الإماراتية.

كما شهدت منطقة «العالم في الإمارات» توافد الآلاف من زوار المهرجان في يومه الأول، لما تضم من مجسمات ضخمة لأكثر من 14 معلماً عالمياً، تم تنفيذها بشكل احترافي وبلمسات إبداعية أسرت آلاف الزوار لالتقاط الصور التذكارية بجوارها، في تأكيد على شعار المهرجان «الإمارات ملتقى الحضارات».

وتستعد أحياء المهرجان للاحتفال باليوم الوطني الـ47 لقيام دولة الاتحاد بالكثير من الفعاليات المخصصة التي تتضمن العديد من الفقرات الفنية الفولكلورية الإماراتية والخليجية والعربية والعالمية والألعاب النارية الضخمة التي ستضيء سماء الوثبة.

اقرأ أيضاً: