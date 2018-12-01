مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018 يشرع أبوابه

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد آلاف الزوار، عصر أمس، انطلاق مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018 في منطقة الوثبة بأبوظبي، والذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وتوافد آلاف الزوار على الأجنحة والمناطق الجديدة التي أضيفت إلى الدورة الحالية من المهرجان، ولاقت الكثير من اهتمامهم وإعجابهم، وخصوصاً منطقة «شواهد من الإمارات» التي يترقبون مشاهدتها عقب تشييدها خلال الأسبوع الأول من المهرجان، للتعرف إلى أهم المعالم القديمة التي تعد شاهداً على الحضارة الإماراتية.

ومن المتوقع أن تلقى هذه المنطقة اهتماماً كبيراً من قبل عشرات الآلاف من زوار المهرجان، وخصوصاً طلبة المدارس، لما لها من أهداف سامية تبرز الحضارة الإماراتية وعيش الإنسان على هذه الأرض منذ آلاف السنين.

كما شهدت منطقة «العالم في الإمارات» توافد الآلاف من زوار المهرجان في يومه الأول، لما تضم من مجسمات ضخمة لأكثر من 14 معلماً عالمياً تم تنفيذها بشكل احترافي وبلمسات إبداعية أسرت آلاف الزوار لالتقاط الصور التذكارية بجوارها، في تأكيد على شعار المهرجان «الإمارات ملتقى الحضارات».

وتستعد أحياء المهرجان للاحتفال باليوم الوطني الـ47 لقيام دولة الاتحاد بالكثير من الفعاليات المخصصة التي تتضمن العديد من الفقرات الفنية الفولكلورية الإماراتية والخليجية والعربية والعالمية والألعاب النارية الضخمة التي ستضيء سماء الوثبة.

وتشهد المنصة الرئيسة للمهرجان الكثير من البروفات والتحضيرات لمسيرة القبائل الضخمة التي ستقام عصر يوم 3 ديسمبر، بمشاركة كبيرة من القبائل الإماراتية كافة على مستوى الدولة، كما تقام على خشبة مسرح العروض العالمية الكثير من العروض العالمية بدءاً من الساعة 5:00 عصراً يومياً.

وتعتبر عروض نافورة الإمارات من الفعاليات المهمة لزوار المهرجان، والتي تقام كل نصف ساعة من 6:00 وحتى 9:30 مساء كل يوم على مدى أيام المهرجان، وكذلك مسيرة الحضارات العالمية.

وتأتي فعالية «الوثبة كستم شو» للعام الثاني على التوالي لترضي شغف محبي السيارات من المختصين والزوار على حد سواء.