عبق الطفولة ينثر إبداعات إماراتية في «دبي للتصميم»

المصدر: دبي ـ رشا عبد المنعم

مقعد متميز حجزته تصاميم معرض «قصص التصميم.. الجيل القادم من الإمارات»، بلمسات إبداعية إماراتية خالصة، ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم، بحي دبي للتصميم، فبعد نجاحه بنسخه المتعددة في ميلانو ولندن وباريس، يعود المعرض بنسخته الأخيرة تحت عنوان «التصميم للأطفال:

نحن، لنا، والآخرين»، ليؤكد رؤيته التي تهدف إلى الكشف عن مجموعة المصممين نفسها لجمهور محلي وإقليمي وعالمي أكبر، في بيئة ملأى بخبراء صناعة التصميم، عبر استكشاف عالم الصغار، والاستلهام من طفولة أولئك المصممين الإماراتيين المبدعين، وطفولة أبنائهم وعائلاتهم، إذ دُعي المصممون المشاركون إلى تصميم منتج يستهدف الفئة العمرية من 3 إلى 12 عاماً.

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