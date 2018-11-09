مكتوم بن محمد: توجيهات محمد بن راشد تحفّز الطاقات المبدعة

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكّل أساساً لبناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية الفعّالة المُعينة على تشجيع أصحاب الفكر المتميز، وتحفيز الطاقات المبدعة في كل المجالات، نحو اكتشاف آفاق تنموية جديدة.

وتأكيد فرص الوصول إليها، بل تحقيق مكانة متقدمة فيها. وأضاف سموه خلال افتتاحه أمس «مركز جميل للفنون» الذي يُعدّ أول متحف للفنون المعاصرة ضمن مشروع «جداف ووترفرونت»، أن دولة الإمارات تعمل من أجل تحقيق تقارب حقيقي بين الثقافات عبر تفــعيل جسور تواصل حضارية أساسها الإبداع، وأشار سموه إلى أهمية الإبداع في شتى قوالبه وأشكاله كمكوّن رئيس من مكونات نشأة وتطور الحضارات على مر العصور.

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