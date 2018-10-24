قفزات نوعية في مشاركات تحدي القراءة العربي بـ10.5 ملايين طالب من 44 دولة

المصدر: دبي - البيان

سجّلت مبادرة تحدي القراءة العربي في دورتها الثالثة قفزات نوعية في المشاركات، إذ بلغ عدد المشاركين 10.5 ملايين طالب وطالبة، بزيادة أكثر من 25%، فيما بلغ عدد المشرفين على الطلاب المشاركين هذا العام 86 ألفاً، كما ارتفع عدد المدارس المشاركة ليصل إلى 52 ألف مدرسة بزيادة 11 ألف مدرسة عن العام الماضي.

كما تميزت دورة هذا العام باستقطاب مشاركات أوسع من الطلاب والطالبات العرب المقيمين خارج الدول العربية، ليرتفع عدد الدول المشاركة هذا العام إلى أكثر من ضعف مشاركات العام الماضي بواقع 44 دولة، ويصل إلى دبي العشرة الأوائل خلال الأسبوع المقبل، ليتنافسوا فيما بينهم من 27 إلى 28 الجاري على المراكز العشرة الأولى.

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