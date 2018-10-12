بدور القاسمي أول عربية تتولى منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين

المصدر: فرانكفورت - البيان

في إنجاز جديد، على صعيد الحضور الإماراتي والعربي المؤثّر في المحافل العالمية، أعلن الاتحاد الدولي للناشرين أخيراً فوز الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بمنصب نائب الرئيس للاتحاد الدولي للناشرين، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.

وتعد الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أول امرأة عربية تتولى هذا المنصب منذ تأسيس الاتحاد في عام 1896، وثاني امرأة على مستوى العالم بعد آنا ماريا كابانيلاس التي تولت منصب نائب الرئيس في عام 2004، وتولت رئاسة الاتحاد في عام 2006.

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