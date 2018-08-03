مستخدمو الساونا أقل عرضة للإصابة بالأمراض

المصدر: رويترز

أشار تحليل لعدد من الدراسات السابقة إلى أن الأشخاص الذين يرتادون حمامات الساونا بانتظام، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والرئة والإنفلونزا، من الذين نادراً ما يستخدمونها.

وذكر معدو التحليل لنشرة «مايو كلينيك بروسيدينجز» أن دراسات سابقة عن الفوائد الصحية للساونا أظهرت نتائج متباينة لأنها ركزت على أنواع مختلفة من الساونا، ووجد فريق البحث، بعد الاطلاع على دراسات تركز على الساونا الفنلندية، أن الاستخدام المنتظم لها مرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بعديد الأمراض المزمنة الشائعة والوفاة المبكرة.

وقال الدكتور جاري لوكانين من جامعة يفاسكيلا في فنلندا، المعد الرئيسي للتحليل: «إلى جانب المتعة والاسترخاء، تشير الدلائل إلى أن الساونا لها العديد من المزايا الصحية، التي تشمل خفض مخاطر أمراض الأوعية الدموية والقلب والجلطات».