يتصل بالشرطة لتشاركه الاحتفال بعيد الميلاد

المصدر: د ب أ

شعر رجل إيطالي متقاعد (94 عاماً) بالوحدة خلال عطلة عيد الميلاد، فقرر البحث عن شخص يشاركه الاحتفال خلال العطلة من خلال الاتصال برقم الطوارئ.

وقال الرجل، الذي يعيش في ألتو رينو تيرمي بالقرب من مدينة بولونيا الإيطالية، للشرطة: "أنا لا أفتقد أي شيء، أنا أفتقد فقط شخصاً يمكنني أن أحتفل معه بعيد الميلاد".

وسأل الرجل: "هل لديكم أي شرطي يمكن أن يأتي إلى منزلي لمدة 10 دقائق"، مضيفاً أن أولاده يعيشون بعيداً.

وقامت الشرطة بتلبية طلب الرجل، ووصلت الشرطة إلى منزله بعد قليل، وشاركه شرطيان الاحتفال بعيد الميلاد.

ووفقاً لبيان الشرطة الإيطالية، فقد سرد الرجل للشرطيين نوادر من خبراته أثناء الحرب العالمية الثانية، وأجرى اتصالاً بالفيديو لأقاربه وبجواره الشرطيان.

يذكر أن إيطاليا فرضت قيوداً صارمة على السفر خلال عيد الميلاد والعام الجديد في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وقبيل العطلات، حث البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الناس على التفكير في المرضى والأشخاص الذين يشعرون بالوحدة وإجراء اتصال هاتفي بهم.

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