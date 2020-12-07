شاب مصري يربي 80 ألف عقرب ويجني ثروة ضخمة

المصدر: رويترز

قبل بضع سنوات.. تخلى شاب مصري عن درجته العلمية في مجال الآثار من أجل صيد العقارب في صحاري وشواطئ البلاد واستخراج سمها لاستخدامه في أغراض علاجية.

وأصبح محمد حمدي بشتة وهو في سن 25 عاما مالكا لشركة كايرو فينوم للمستخلصات الحيوية والسموم وهو مشروع يضم 80 ألف عقرب في عدة مزارع في مختلف أرجاء مصر وعددا من الثعابين التي يبقي عليها أيضا من أجل استخلاص سمها.

وتستخدم الأشعة فوق البنفسجية في صيد العقارب التي يتم تعريضها لتيار كهربائي خفيف لتحفيز إفراز السم. ويمكن لجرام واحد من السم إنتاج ما بين 20 ألف جرعة و50 ألف جرعة من مضادات السموم.

وقد يصل سعر جرام سم العقرب إلى عشرة آلاف دولار ويصدره بشتة إلى أوروبا والولايات المتحدة حيث يُستخدم لإنتاج مضادات السموم ويدخل في صناعة عدد من الأدوية الأخرى منها أدوية تعالج أمراضا مثل ارتفاع ضغط الدم.

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