عودة كبسولة فضائية تحوي عينات ينتظرها العلماء بلهفة

المصدر: د ب أ

عادت كبسولة تحتوي على العينات الأولى من تحت سطح أحد الكويكبات، ينتظرها العلماء بلهفة، إلى الأرض بعد رحلة فضائية استمرت لأكثر من 5 مليارات كيلومتر.

وقالت وكالة الفضاء اليابانية "جاكسا" إنها تلقت إشارات لاسلكية صادرة من الكبسولة الصغيرة بعد هبوطها في أستراليا.

وتم إرسال طائرة هليكوبتر للبحث عن الكبسولة في الصحراء في موقع اختبار الفضاء ووميرا جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة الفضاء اليابانية إن الكبسولة انفصلت بنجاح عن مسبار الفضاء الياباني هايابوسا 2 على مسافة 220 ألف كيلومتر فوق الأرض.

وأوضح مدير المهمة في وكالة جاكسا ماكوتو يوشيكاوا، في وقت سابق من الأسبوع، أنه يحتوي على مواد مجمعة عمرها 4.6 مليارات سنة، أي من أقدم أزمنة النظام الشمسي.

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