إنقاذ مجموعة سلاحف بعد أن ضلت الطريق وتجمد المحيط

المصدر: د ب أ

ذكر مستشفى معني بالحفاظ على السلاحف في ولاية فلوريدا الامريكية، أن ثمة مجموعة تضم 40 من السلاحف البحرية، تخضع حاليا لعملية لاستعادة درجة حرارتها الطبيعية في منشأة خاصة، بعد إنقاذها إثر تقطع السبل بها وتعرضها لانخفاض درجة حرارتها قبالة ساحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وقامت بعثة إنقاذ السلاحف بنشر مقطع فيديو على موقع فيسبوك، أمس الأحد، تظهر فيه السلاحف وهي تستعيد درجة حرارتها الطبيعية في حوض للاستحمام، بعد أن عانت من تجربة كادت أن تودي بحياتها. وتم نقل السلاحف إلى فلوريدا جوا، بعد العثور عليها.

ويشار إلى أن السلاحف هي من نوع "اللجاة الاطلسية" المهددة بالانقراض.

ومن جانبها قالت مديرة المستشفى، بيت زيركيلباخ لشبكة (سي إن إن) الاخبارية، إنه في حال علقت السلاحف في المياه الباردة، فإنها قد تتوقف عن الأكل والسباحة. وقد تضطر السلاحف إلى البقاء مع المؤسسة الخيرية لمدة تصل إلى شهر قبل أن تكون مستعدة للعودة إلى حياتها الطبيعية.

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