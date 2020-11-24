ضبط زوجين بتهمة بيع الجبن

المصدر: د ب أ

بعد اختفاء كميات كبيرة من الجبن تبلغ قيمتها 40 ألف يورو ( 47400 دولار) من مزرعة هولندية، تم ضبط شخصين كانا يحاولان بيعها على الإنترنت، حسبما قالت الشرطة في مدينة ليشتنفورد اليوم "الثلاثاء."

ويبدو أن المرأة (19 عاماً) والرجل (21 عاماً) لم يدركا أن كل قرص من الجبن يزن 12 كيلوجراما ويتم تحديده بعلامات مميزة له .

وقال مصنع الجبن يوهانس وينينك لصحيفة الجيمين داجبلاد الهولندية اليومية "من خلال ختم الجبن ورقم فردي على كل جبن، تمكنا من إثبات أن الجبن تنتمي إلى المجموعة المسروقة".

وحتى الآن، ضبطت الشرطة 10 أقراص جبن فقط من 300 قرص جبن مسروق. ولا يزال يتعين عليهم التحقيق فيما إذا كان الثنائي قد حاول فقط بيع الجبن المسروق أم أنهما مسؤولان أيضًا عن السرقة.

كان الجبن المسروق، والذي يطلق عليه أيضا اسم "الذهب الأصفر" في هولندا، مخصصًا لطرود عيد الميلاد، والتي يقدمها أصحاب العمل الهولنديون تقليديا لموظفيهم لشكرهم على عملهم في العام الماضي.

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