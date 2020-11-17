بدلاً من السمك.. يصطاد قنبلة من الحرب العالمية الثانية

المصدر: د ب أ

نجح صياد سمك في الإمساك بقنبلة من الحرب العالمية الثانية كانت غارقة بأحد روافد نهر الراين في ألمانيا.

وأعلنت الشرطة الألمانية، اليوم، أن الرجل اصطاد من نهر زيج في ولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا قنبلة طولها 7.5 سنتيمترات تعود للحرب العالمية الثانية.

وذكرت الشرطة أن القنبلة تم تسليمها إلى هيئة التخلص من الذخائر وجرى إبطال مفعولها من قِبل متخصصين.

وحثت الشرطة من يعثر على مثل هذه الأشياء الباقية من الحرب العالمية بإخطارها، محذرةً من احتمال أن تكون هناك قنبلة لا تزال صالحة للاستعمال.

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