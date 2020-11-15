مزاد على حذاء آخر ملكات فرنسا.. تعرَّف على السعر

المصدر: رويترز

يُطرح حذاء حريري لماري أنطوانيت، آخر ملكات فرنسا، التي أعدمت خلال الثورة الفرنسية، في مزاد يوم الأحد بسعر يبدأ من 10 آلاف يورو (11800 دولار).

وستتم عملية البيع في قصر فرساي، حيث حاصرت الحشود الغاضبة الملكة والملك لويس السادس عشر، قبل أن يتم إعدامهما بالمقصلة عام 1793.

ويحمل الحذاء اسمها على كعبه، وقال جان بيير أوزينا، من دار المزادات التي تجري عملية البيع، إنه يعتقد أنها كانت ترتديه بانتظام خلال الحياة اليومية في القصر.

وأضاف أوزينا: "ماري أنطوانيت شخصية تثير اهتمام العالم كله".

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