الصين تطلق أقماراً صناعية جديدة للاستشعار عن بعد

نجحت الصين في إرسال مجموعة من الأقمار الصناعية الجديدة للاستشعار عن بعد إلى المدار من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين أول أمس الاثنين.

وتم إطلاق الأقمار الصناعية المنتمية لعائلة (ياوقان-30) بواسطة الصاروخ الحامل (لونغ مارش-2 سي) الساعة 11:19 مساء (بتوقيت بكين).

ودخلت الأقمار الصناعية في المدارات المخطط لها، وستستخدم لرصد البيئة الكهرومغناطيسية والاختبارات التكنولوجية ذات الصلة.

وكان على متن الصاروخ، قمر صناعي تابع لكوكبة تيانتشي. وسيستخدم القمر الصناعي (تيانتشي-6) لنقل البيانات.

وتعد كوكبة تيانتشي، التي طورتها شركة تكنولوجيا فائقة مقرها بكين، مخصصة لاتصالات الرسائل القصيرة.

وكانت هذه هي المهمة رقم 350 لسلسلة صاروخ (لونغ مارش).

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