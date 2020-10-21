بالفيديو.. نجاح مهمّة "ناسا" في جمع عيّنة من كويكب "بينو"

المصدر: د ب أ

أعلنت إدارة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) أن بيانات أولية تظهر أن مهمة مركبة الفضاء أوزيريس-ريكس التابعة للإدارة والخاصة بجمع عينة من كويكب بينو "تمت وفقا للمخطط".

وأضافت ناسا في تغريدة على تويتر أن المركبة أوزيريس-ريكس قامت بملامسة قصيرة للكويكب لجمع العينة قبل أن تطلق محركات الدفع الخاصة بها للعودة بنجاح من على سطح الكويكب.

ونشرت ناسا مقطع فيديو قصير لمركز القيادة يظهر فرحة العاملين في الوكالة مع الإعلان عن "إتمام جمع العينة".

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