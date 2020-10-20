إصابة الممثل الأمريكي جيف بريدجز بسرطان الغدد الليمفاوية

المصدر: رويترز

أعلن جيف بريدجز الممثل الأمريكي الحائز على جائزة الأوسكار وبطل فيلم (ذا بيج ليباوسكي) "ليباوسكي الكبير" عام 1998 إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية.

وكشف بريدجز (70 عاما) عن إصابته بالمرض عبر تويتر مساء أمس الاثنين مستخدما أسلوب الشخصية التي لعب دورها في الفيلم الشهير.

وقال بريدجز إنه بدأ العلاج وإن التوقعات مطمئنة.

وترشح بريدجز لنيل جائزة الأوسكار سبع مرات وفاز بها عام 2010 عن تجسيده لدور عازف لموسيقى الريف الأمريكي في فيلم (كريزي هارت) "قلب مجنون".

وبريدجز له باع طويل في صناعة السينما وينحدر من أسرة فنية وقدم أدوارا في أفلام حازت على إعجاب النقاد مثل (ستار مان) و(ثاندر بولت آند لايتفوت) كما شارك في أفلام نجحت على المستوى الجماهيري مثل الجزء الأول من أفلام (أيرون مان) "الرجل الحديدي" من إنتاج شركة مارفل.

وقدم بريدجز الشكر لمن تمنوا له الشفاء العاجل ووعد معجبيه بإطلاعهم على تطورات حالته الصحية.

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