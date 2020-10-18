فنان الشارع البريطاني بانكسي يؤكد أنه صاحب لوحة فتاة الهولاهوب

المصدر: رويترز

أكد فنان الشارع البريطاني بانكسي أنه صاحب لوحة فنية جديدة ظهرت على جدار في مدينة نوتنجهام بوسط إنجلترا وتصور فتاة تتخذ من إطار دراجة طوقا للهولاهوب.

كانت اللوحة قد ظهرت يوم الثلاثاء على جدار من الطوب الأحمر لصالون تجميل بجوار دراجة بدون إطار خلفي.

ونُشرت صورة للوحة على حساب بانسكي على موقع إنستجرام وموقعه الإلكتروني أمس السبت.

ويشتهر بانسكي بأعماله الفنية الظريفة التي تحمل غالبا رسائل ضمنية عن القضايا التي تشغل العالم.

وتركزت أعماله هذا العام على أزمة فيروس كورونا وحركة (بلاك لايفز ماتر) "حياة السود مهمة".

وفي أغسطس آب، قام بانكسي بتمويل قارب طاقمه من خبراء الإنقاذ المتطوعين لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط ممن يحاولون الوصول إلى أوروبا قادمين من أفريقيا.

والفنان المولود في بريستول، والذي يحيط هويته الحقيقية بالسرية، معروف بآرائه السياسية والاجتماعية التي تتجسد في صورة جداريات في مدن حول العالم. وفي العام الماضي، بيعت لوحة رسم فيها قرودا تشغل مجلس العموم البريطاني بأكثر من 12 مليون دولار في مزاد.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز