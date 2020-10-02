مسبار "تيانون-1" يلتقط "سيلفي" بمناسية العيد الوطني الصيني

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت مصلحة الفضاء الوطنية الصينية صورًا لمنتصف رحلة مسبار المريخ "تيانون-1"، حيث تزامن العيد الوطني للبلاد مع عيد منتصف الخريف أمس الخميس.

وذكرت المصلحة في بيان صحفي أن "تيانون-1" أبلغ عن سلامته للوطن الأم وأرسل أطيب التمنيات بمناسبة عيدها الوطني.

وأظهرت الصور العلم الصيني وهو يتلألأ مع المركبة المدارية الذهبية ومركبة الهبوط الفضية والمركبة الجوالة في ظلام الفضاء.

ويبلغ حجم العلم الموجود على المسبار، الذي يزن حوالي 144 غرامًا، حوالي 39 سم في 26 سم، أصغر قليلاً من قطعة ورق A3. وقالت المصلحة إنه يتم رشه على المسبار بمواد خاصة عبر تكنولوجيا الطباعة الفوقية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يلتقط فيها "تيانون-1" صورا ذاتية "سيلفي"، وتم التقاط الصور بواسطة مستشعر قياس منفصل مثبت على الجدار الخارجي للمسبار. وانفصل المستشعر عن المسبار بأوامر من التحكم الأرضي والتقط صورة واحدة كل ثانية بعدستين واسعتي الزاوية. وتم إرسال الصور إلى المسبار عبر "الواي-فاي" قبل إرسالها إلى الأرض، بحسب صحيفة الشعب الصينية.

وحتى منتصف ليل الأربعاء، طار "تيانون-1" حوالي 188 مليون كيلومتر، حيث يبعد حاليًا 24.10 مليون كيلومتر عن الأرض. وتبقى جميع أنظمة المسبار في حالة جيدة.

وأطلقت الصين مسبار المريخ في 23 يوليو الماضي، وتم تصميم المسبار لاستكمال الدوران والهبوط والتجول في مهمة واحدة، ومن المتوقع أن يصل المسبار إلى المريخ، الكوكب الأحمر، في فبراير 2021.

ونجح المسبار في التقاط صورة للأرض والقمر، وأكمل تصحيحًا مداريًا في منتصف المسار مرتين وفحصًا ذاتيًا للحمولات المتعددة.

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