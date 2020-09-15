لضمان التباعد الاجتماعي.. روبوت يقدم الطعام للزبائن في كوريا الجنوبية

المصدر: رويترز

تولَّى روبوت على شكل عربة يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تقديم الطعام للزبائن في مطعم بمدينة سول، للحد من الاختلاط بين البشر وضمان التباعد الاجتماعي.

ويأتي الروبوت، الذي يبلغ طوله 1.25 متر وطورته شركة كيه.تي كورب الكورية الجنوبية للاتصالات، بالطعام المطلوب ويستخدم تكنولوجيا بصرية لتحديد المواقع ورسم الخرائط لتجاوز العقبات والتحرك وسط الزبائن، بعد فترة وجيزة من تسجيل الزبائن طلباتهم عبر شاشة تعمل باللمس على الطاولة.

وقال لي يونج-جين، رئيس فريق منصة الذكاء الاصطناعي بالشركة، لـ"رويترز"، إن الروبوت يمكنه توصيل الطعام إلى نحو أربع طاولات في الوقت نفسه.

والروبوت مزود بأكثر من صينية لحمل مأكولات يصل وزنها إلى 30 كيلوغراماً وشاشة (إل.سي.دي) ومكبر للصوت للتواصل باللغتين الكورية والإنجليزية.

وأوضح لي يانج، وهو أحد المديرين في مطعم (ماد فور جارليك) الذي شهد تجربة الروبوت، الزبائن قالوا إن خدمة الروبوت لهم كانت فريدة ومثيرة، وأنهم كانوا بمأمن من فيروس كورونا.

وسمحت مدينة سول للمطاعم والمقاهي بفتح أبوابها بعد التاسعة مساء اعتباراً من أمس الاثنين، لكن يتعين عليها ترك مترين بين كل طاولة والأخرى، وتسجيل أسماء الزبائن ووسائل الاتصال بهم.

وسجل المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها 106 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 22391 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 367 حالة.

وقالت شركة كيه.تي إنها تهدف إلى توريد المزيد من الروبوتات للمطاعم هذا العام، وستكشف في مطلع العام المقبل عن نموذج جديد للروبوت مزود بخاصية التعرف إلى الصوت.

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