العثور على رجل "قُتل" منذ 5 سنوات

المصدر: د ب أ

أعلنت الشرطة البريطانية، أمس، العثور على رجل ليتواني تسبب اختفاؤه في فتح تحقيق بشأن مقتله عام 2015 في كامبريدجشاير الشهر الماضي.

وقال كبير المفتشين روب هول، الذي يعمل بوحدة الجرائم الكبرى في بيدفوردشير وكامبردجشاير وهيرتفوردشاير، إنه تم العثور على ريكارداس بويسيس حياً في الأول من يوليو مختبئاً في منطقة غابات بالقرب من ويزبيتش (نحو 60 كيلومتراً شمال كامبريدج) بعد خمس سنوات تقريباً من الاختفاء في المنطقة نفسها.

وقال هول، في بيان، إن بويسيس "تخفّى بشكل جيد للغاية بعد أن اختبأ عمداً ولم يتحدث مع أي شخص فترة من الوقت".

وبدأت الشرطة تحقيقاً في جريمة قتل في نوفمبر 2015، بعد عدة أسابيع من اختفاء بويسيس الذي كان يبلغ من العمر حينئذ (35 عاماً).

قال هول: "منذ ما يقرب من خمس سنوات كان اختفاء ريكارداس لغزاً تاماً. وكان ذلك حتى تلقينا معلومات في نهاية يونيو، الأمر الذي قادنا إلى العثور عليه".

وأضاف هول: "نعتقد الآن أن ريكارداس اتخذ قرار الهرب لأنه كان ضحية لجريمة، حيث تعرض للاستغلال من قبل"، مضيفاً أنه تم فتح تحقيق.

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