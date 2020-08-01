نجل روبرت مردوخ يستقيل من مجلس إدارة "نيوز كوربوريشن"

المصدر: د ب أ

استقال جيمس نجل روبرت مردوخ من مجلس إدارة مؤسسة نيوز كوربوريشن، مرجعا قراره إلى "خلافات حول محتوى تحريري معين '' نشرته وسائل إعلام تابعة للإمبراطورية الإعلامية.

ووفقا لوثائق مقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أبلغ مردوخ الابن الشركة بأنه سيستقيل من مجلس الإدارة على الفور أمس الجمعة.

وفي خطاب الاستقالة المؤرخ امس الجمعة، كتب مردوخ "سيداتي وسادتي: أتقدم باستقالتي كعضو في مجلس إدارة شركة نيوز كوربوريشن"، اعتبارا من تاريخه.

وتابع "السبب في استقالتي هو خلافات حول محتوى تحريري معين نشرته وسائل إعلام تابعة للشركة وقرارات استراتيجية معينة أخرى".

ولم يتم الكشف عن طبيعة الخلافات أو وسائل الإعلام المعنية.

وأصدر روبرت مردوخ، الرئيس التنفيذي لشركة نيوز كوربوريشن وابنه الآخر لاشلان، الرئيس المشارك، بيانا مشتركا أمس الجمعة قالا فيه "نحن ممتنان لجيمس للسنوات العديدة من الخدمة في الشركة. نتمنى له التوفيق في جهوده المستقبلية".

يذكر أن مؤسسة "نيوز كوربوريشن" تشمل وسائل إعلام في جميع أنحاء العالم.

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