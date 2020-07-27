شاهد.. نجاح إطلاق أكبر طائرة برمائية في العالم من على سطح البحر

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت الصين في إطلاق أكبر طائرة برمائية في العالم أمس الأحد من البحر، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وقد انطلقت الطائرة البرمائية "أيه جي 600" من فوق مياه البحر بمدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وهبطت الطائرة البرمائية، المطورة محليا في الصين، في مطار ريتشاو شانشيخه في الساعة 10:49 صباحا أمس الأحد بعد رحلة تجريبية مدتها 28 دقيقة.

شاهد.. نجاح إطلاق أكبر طائرة برمائية في العالم من على سطح البحرhttps://t.co/FTYG7p3CRX#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7KjLzGtpJa — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 26, 2020

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