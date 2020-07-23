اكتشاف آثار رومانية في مطعم إسباني

المصدر: د ب أ

أكدت الشرطة الإسبانية، اليوم، أنها اكتشفت بمحض المصادفة مجموعة نفيسة من الآثار الرومانية القديمة أثناء عملية تفتيش روتينية في مطعم للمأكولات البحرية بمدينة سانتا بولا، شرقي البلاد.

وأضافت الشرطة أنها صادرت 13 من الجِرار الأثرية الرومانية القديمة.

وتجري الشرطة تحقيقات مع صاحب المطعم ونجله على خلفية انتهاك محتمل لقانون حماية التراث الثقافي.

وأفادت تقديرات أولية بأن الجِرار الأثرية تعود إلى القرن الأول الميلادي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الأوروبية عن السلطات في سانتا بولا.

وكان الرومان القدماء يستخدمون هذه الجِرار لتخزين ونقل زيت الزيتون والخمور.

وقال نجل مالك محل المأكولات البحرية إنه عثر على الجِرار الرومانية عندما كان يقوم بالصيد في مياه البحر المتوسط، بحسب تقارير إعلامية.

ويقضي القانون الإسباني بضرورة إبلاغ السلطات في مثل هذه الحالات.

وأوضحت التقارير أنه جرت أيضاً مصادرة مرساة من المعدن تعود للقرن الثامن عشر الميلادي، ولوح قديم من الحجر الجيري نُقش عليه من المطعم.

وكان يتم استخدام المقتنيات الأثرية كجزء من الديكور في المطعم، ويعتقد أنها كانت في سفن غارقة.

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