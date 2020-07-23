دراسة: البشر وصلوا أمريكا الشمالية قبل 15 ألف عام مما يُعتقد

المصدر: د ب أ

ذكرت دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" أمس الأربعاء أن ثمة أدلة أثرية جديدة من الجبال في وسط المكسيك، ترجح أن البشر وصلوا إلى أمريكا الشمالية قبل 15 ألف عام على الأقل مما يُعتقد سابقا.

وكان الرأي السائد هو أن البشر وصلوا من شرق آسيا قبل 15 ألف أو 16 ألف عام.

وقام فريق بقيادة سيبريان أرديلين في جامعة "أوتونوموس يونيفرستي أوف زاكاتيكاس" في المكسيك، بالتنقيب في كهف شيكيويت، على ارتفاع 2740 مترا فوق مستوى سطح البحر في جبال أستيرو في البلاد.

وعثر الباحثون على نحو ألفي أداة حجرية، منها 239 أداة مطمورة في طبقات من الحصى التي يعود تاريخها باستخدام الكربون إلى ما يتراوح بين 25 ألفا و32 ألف عام،

ويعتقد أرديلين أنه ذلك الموقع قد يكون تم استخدامه كملجأ للحماية من فصول الشتاء قارسة البرودة.

وجاء ذلك الكشف مدعوما بتحليلات إحصائية لبيانات من مواقع أخرى.

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