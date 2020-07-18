بسبب قطعة ورق.. إخلاء قطار في النرويج

المصدر: د ب أ

ذكرت شرطة النرويج، اليوم، أن قطعة من الورق كانت تشير إلى وجود تهديد بقنبلة، تم العثور عليها على متن قطار على بعد نحو 60 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة أوسلو.

وتم إخلاء القطار، الذي كان متوقفاً في محطة بمنطقة "إيدسفول"، وفي أعقاب عملية بحث لم تعثر الشرطة على أي دليل بوجود خطر.

وكان تهديد مماثل حدث أمس على متن طائرة تابعة لشركة "ريان اير" الأيرلندية للطيران، كانت في طريقها من لندن إلى العاصمة النرويجية.

وأثار هذا الفزع ورقة عثر عليها الطاقم على متن الطائرة.

وهبطت الطائرة بسلام، وتم اعتقال مواطن (51 عاماً) يشتبه في أنه كان وراء التهديد، وأُطلق سراحه لاحقاً.

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