كورونا يدفع "نتفليكس" لتجاوز كل التوقعات

المصدر: د ب أ

أعلنت شركة نتفليكس العملاقة لخدمات البث عبر الإنترنت عن أرباحها للربع الثاني من العام 2020 أمس الخميس، وتبين خطأ توقعات المحللين بشأن الربح لكل سهم، لكنها تجاوزت التوقعات فيما يتعلق بالمشتركين الجدد وإجمالي الإيرادات.

وتتوقع نتفليكس تباطؤ زيادة عدد المشتركين برسوم، حيث أدت بيانات الأرباح المختلطة إلى انخفاض سهم الشركة بأكثر من 11 بالمئة في عمليات التداول بعد إغلاق البورصة.

وانضم 1ر10 مليون مشترك برسوم للشركة، وهو رقم قياسي للربع الثاني، في دفعة يرجح أن سببها قضاء مئات الملايين من الأشخاص المزيد من الوقت في المنزل بسبب جائحة كورونا.

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