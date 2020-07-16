قنبلة من الحرب العالمية الثانية في هونغ كونغ

المصدر: د ب أ

اكتشف عمال بناء، اليوم، قنبلة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، في موقع قريب من مطار هونغ كونغ الدولي السابق.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه قد تم استدعاء الوحدات الخاصة بتفكيك القنابل التابعة للشرطة إلى المكان، بعدما اكتشف عمال البناء العبوة، ما أدى إلى إخلاء المنطقة.

يُذكر أنه قد تم حتى الآن إجلاء 2000 شخص من الموقع، كما أنه من المتوقع إجلاء المزيد من السكان مع استمرار العملية المعنية بالسلامة.

ولا يتوافر المزيد من المعلومات بشأن مدة العملية.

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