رئيس "ميرك": لا ضمانات بأن تكون لقاحات كورونا فعالة وجاهزة قبل 2021

المصدر: رويترز

نقل تقرير من مجلة هارفرد بيزنس ريفيو عن رئيس شركة ميرك للأدوية قوله إنه لا توجد ضمانات بأن لقاحات مرض كوفيد-19، التي يجري تطويرها الآن، ستكون فعالة، وإن من يقدرون أن لقاحا سيكون جاهزا قبل نهاية العام يلحقون "أذى خطيرا بالرأي العام".

وقال الرئيس التنفيذي كينيث فرايزر في مقابلة نشرت أول امس الاثنين إن اللقاحات المحتملة قد لا تحتوي على الخصائص اللازمة لتوزيعها بسرعة بين أعداد كبيرة من الناس.

وقال "إذا كنت ستوفر لقاحا لمليارات الأشخاص، فمن الأفضل أن تكون على دراية بما يفعله هذا اللقاح".

وذكر مسؤول أمريكي أول امس الاثنين أن شركات الأدوية، التي دخلت في شراكة مع الحكومة الأمريكية، تسير على الطريق الصحيح لبدء تصنيع لقاح كوفيد-19 بنشاط بحلول نهاية الصيف، حسبما أفادت رويترز.

تهدف إدارة ترامب إلى إنتاج 300 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية العام 2021 من خلال برنامج وارب سبيد.

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