(فيديو) هل هي الرهبة؟.. يسقط مغشياً عليه أثناء حديث مع الأمير

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الحساب الرسمي للعائلة المالكة في بريطانيا مقطع فيديو للأمير تشارلز خلال زيارته لأحد مراكز التسوّق والبقالة لشكر العاملين فيها، امتنانا لجهودهم خلال أزمة كورونا ومساعدة المحتاجين.

لكن أحد العمال وبعد ثوان قليلة ترنح وسقط أرضاً خلال حديثه مع الأمير، حيث كاد رأسه أن يصطدم بحافة الرصيف الذي كان خلفه.

المتواجدون قاموا بإسعافه ومساعدته، ما ساهم في استيقاظه ليستكمل حديثه مع الأمير تشارلز بعد أن استعاد وعيه.

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