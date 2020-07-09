هذا ما سيحدث لحرارة الأرض خلال الأعوام الخمسة المقبلة

المصدر: د ب أ

أوضحت دراسة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف، اليوم، أنه من المحتمل أن يتجاوز متوسط درجة الحرارة في كوكب الأرض مستويات ما قبل الثورة الصناعية بواقع 1.5 درجة في سنة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة.

وجاء في الدراسة أن فرص تسجيل هذا المعدل خلال عام على الأقل بين 2020 و2024 بلغت 20%، في بينما بلغت نسبة فرص ارتفاع درجة الحرارة بما لا يقل عن 1.5% درجة خلال شهر أو أكثر في الخمسة أعوام المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية في الفترة من 1850 و1900 نحو 70%.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس: "هذه الدراسة تظهر -في ظل مستوى مرتفع من المهارة العلمية- التحدي الكبير أمامنا في الوفاء بهدف اتفاقية باريس المتمثل في الإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة في العالم هذا القرن عند أقل من درجتين مئويتين أعلى من مستويات الثورة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد من زيادة درجات الحرارة حتى إلى 5ر1 درجة إضافية".

ومن المرجح أن تتجاوز درجة حرارة العالم مستويات ما قبل الثورة الصناعية بواقع درجة كل عام من الخمسة أعوام المقبلة.

يُذكر أن الفترة ما بين 2015 و2019 كانت بالفعل الأكثر دفئاً بالنسبة للأعوام الأخرى.

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