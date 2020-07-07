ممرضة تمنح الأمل لمرضى "كورونا" بالموسيقى

المصدر: رويترز

اتخذت ممرضة تشيلية من الموسيقى وسيلة لبث الأمل في نفوس مرضى "كورونا"، معتمدةً على موهبتها في العزف على آلة الكمان.

وعلى مدى ساعات، تقطع داماريس سيلفا (26 عاماً) ممرات مستشفى إل بينو في حي لا بينتانا الجنوبي الفقير بالعاصمة سانتياجو جيئة وذهاباً وهي تعزف على الكمان.

وتعزف سيلفا مزيجاً من الأغاني اللاتينية الشعبية التي تُدخل الراحة على قلوب كل من المرضى الذين قضى بعضهم أسابيع في الرعاية المركزة وزملائها المنهكين.

وقالت سيلفا لـ"رويترز": "بمجرد أن أدخل إلى المرضى تُشرق وجوههم، يبدون أكثر سعادة.. يبتسمون ويصفقون".

وأضافت أن هدفها هو "منح القليل من (مشاعر) الحب والإيمان والأمل بينما أعزف على الكمان. وفي كل مرة، أفعل ذلك من كل قلبي".

وتعد المبادرة واحدة من مبادرات عدة برفع الروح المعنوية في أقسام الرعاية المركزة في تشيلي، والتي تكاد تمتلئ عن آخرها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويوجد في تشيلي في الوقت الحاضر ما يقرب من 300 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وما يزيد على 6000 وفاة بكوفيد-19 الناجم عنه.

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