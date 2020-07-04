أنثى نمر تفتك بحارسة حديقة حيوانات في سويسرا

المصدر: رويترز

أكدت السلطات في سويسرا أن أنثى نمر هاجمت حارسة تبلغ من العمر 55 عاماً بحديقة حيوانات زوريخ اليوم، ما أسفر عن مقتلها.

وعجز رجال الإنقاذ عن إنقاذ المرأة التي توفيت على الفور.

وقالت الشرطة، في بيان، إن ملابسات الهجوم لا تزال قيد التحقيق.

وطبقاً لموقع حديقة الحيوانات، تضم الحظيرة اثنين من النمور السيبيرية: أنثى عمرها خمس سنوات تُدعى إيرينا، وذكراً يبلغ من العمر أربع سنوات يدعى سايان.

وقال مدير حديقة الحيوان سيفيرين دريسين للصحفيين إن النمرة باغتت الحارسة، مضيفاً أنه لم يتضح سبب وجود إيرينا مع الضحية داخل الحظيرة في الوقت ذاته.

وأعادت حديقة حيوانات زوريخ فتح أبوابها الشهر الماضي بعد إغلاقها بسبب تفشي وباء كورونا.

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