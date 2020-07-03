بعد زواج دام 7 سنوات.. الممثلة كريستينا ريتشي تطلب الطلاق

المصدر: د ب أ

تقدمت الممثلة الأمريكية كريستينا ريتشي أمس الخميس بطلب طلاق من زوجها جيمس هيرديغن بعد زواج استمر سبع سنوات، كما طالبت بحضانة منفردة لابنهما.

وتقدمت ريتشي بوثائق للمحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجليس للانفصال عن زوجها جيمس هيرديجن، مشيرة إلى وجود خلافات يتعذر التغلب عليها.

وتقول الوثائق إن ريتشي تريد الوصاية القانونية والمادية بشكل منفرد على ابنهما فريدي البالغ من العمر 5 سنوات.

والتقت ريتشي بهيرديجن، مشغل الكاميرات للأفلام والتلفزيون، أثناء تصوير مسلسلها التلفزيوني "بان آم" في العام 2011، وتزوجا في العام 2013.

وتشتهر ريتشي بعملها في طفولتها في أفلام ناجحة بما في ذلك "كاسبر" و" ذا أدمز فاميلي" وظهورها بعد تجاوز مرحلة الطفولة في أفلام من بينها "بلاك سنيك موان" و"بافالو 66".

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