كيم كارداشيان تبيع حصة في علامتها التجارية بـ 200 مليون دولار

المصدر: د ب أ

تعتزم نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان ويست، بيع حصة في علامة مستحضرات التجميل التجارية التابعة لها مقابل 200 مليون دولار.

وفي إطار تلك الصفقة، ستشتري شركة "كوتي"، ومقرها نيويورك، حصة نسبتها 20% من علامة (كي كي دبليو بيوتي)، التابعة لكيم.



وقال بيتر هارف، الرئيس التنفيذي لـ "كوتي" إن "كيم أيقونة عالمية حقيقية في يومنا هذا.



وستظل كيم كارداشيان تروج لمستحضرات التجميل التي تنتجها علامتها التجارية عبر الإنترنت وستساعد في ابتكار منتجات جديدة.

وتروج كيم (39 عاما) لملايين من متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمستحضرات تجميلية وعطور تحمل اسم علامتها التجارية الخاصة (كي كي دبليو بيوتي) التي تأسست العام 2017.

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