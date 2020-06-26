مسنّ يلجأ إلى القضاء لمنعه من حضور حفل راقص

المصدر: د ب أ

لجأ ألماني يبلغ من العمر 44 عاماً إلى أعلى المستويات القضائية في البلاد، بعدما رفض حارس دخوله إلى حفل رقص على الموسيقى الإلكترونية، لأنه كان يبدو كبيراً جداً في السن، وهو الرأي الذي يرفضه المدعي بشدة.

ويعتزم المدعي اللجوء إلى المحكمة الاتحادية الألمانية، إحدى أعلى المحاكم في ألمانيا، بعدما رفضت محكمتان أدنى درجة طلبه بالحصول على تعويض بقيمة ألف يورو من منظمي الحفل.

وقال متحدث إن المحكمة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنظر استئناف المدعي.

وبحسب بيانات المدعي، فإنه حاول حضور مهرجان "إساراوشن" في شهر أغسطس عام 2017 برفقة اثنين من أصدقائه، إلا أن الحارس عند بوابة الدخول أوقفه وأخبره بأنه يبدو عجوزاً.

وقال الرجل إنه أصيب بالذعر من إيقافه، مضيفاً أن ذلك ينتهك قانون مكافحة التمييز، وأوضح في الوقت نفسه أنه لا يبدو كبيراً في السن إلى هذا الحد.

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