شاهد.. الصين تطلق آخر قمر صناعي في نظام بيدو الملاحي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت الصين آخر قمر صناعي لنظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية (بي دي إس) أمس الثلاثاء، مما يمثل اكتمال نشر نظام الملاحة العالمي الخاص بالبلاد.

وتم إطلاق القمر الصناعي، وهو رقم 55 في عائلة بيدو التي يشير اسمها إلى مجموعة "الدب الأكبر" النجمية حسب المصطلح باللغة الصينية، في الساعة 9:43 صباح أمس الثلاثاء بتوقيت بكين، وتم إطلاقه إلى المدار المحدد مسبقا بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-3 بي من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

وقال مركز الإطلاق إن عملية الإطلاق، وهي المهمة الـ336 التى تقوم بها صواريخ من سلسلة لونغ مارش، كانت "نجاحا كاملا"، وفق صحيفة الشعب الصينية.

ومن المقرر أن يدخل القمر الصناعي المدار الثابت بالنسبة للأرض، وهو آخر قمر صناعي في نظام بي دي إس-3 الذي بدأ في تقديم خدمة الملاحة الأساسية العالمية في ديسمبر عام 2018 للبلدان والمناطق على طول الحزام والطريق وفي العالم.

ويعتبر نظام بي دي إس واحدا من أربعة أنظمة عالمية للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية في العالم، أما النظم الملاحية العالمية الثلاثة الأخرى فهي نظام تحديد المواقع العالمي للولايات المتحدة، وغاليليو للاتحاد الأوروبي، و"غلوناس" لروسيا.

وتعزز الصين بنشاط التعاون والتبادل بين نظام بي دي إس وأنظمة الملاحة الأخرى في مجالات البناء والتطبيق وتعزيز التوافق وقابلية التشغيل البيني وتقاسم الموارد وتزويد المستخدمين بخدمات أكثر كفاءة وتنوعا وأمانا وموثوقية.

ومقارنة بالنظم الملاحية العالمية الأخرى، فإن نظام بي دي إس له تصميم فريد من نوعه، ليشمل الأقمار الاصطناعية على المدار المتوسط والمدار المتزامن والمدار الثابت بالنسبة للأرض.

ويتألف نظام بي دي إس-3 من 30 قمرا اصطناعيا، بما في ذلك 24 قمرا للمدار الأرضي المتوسط وثلاثة أقمار للمدار المتزامن مع الأرض وثلاثة أقمار للمدار الأرضي الثابت.

ويمكن أن تساعد الأقمار الثلاثة للمدار الأرضي الثابت، بما في ذلك القمر الذي أطلق حديثا، في تعزيز المؤشرات التقنية الشاملة لنظام بي دي إس-3، وفقا لما ذكرته الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء، المطورة للقمر الاصطناعي.

ويتميز هذا القمر الاصطناعي باثنين من الإبداعات المميزة لنظام بي دي إس، وهما تحديد المواقع الفعال والاتصالات بالرسائل القصيرة، وفقا لما قالت الأكاديمية.

وقد تم تحسين قدرة الاتصال بالرسائل القصيرة لنظام بي دي إس-3 عشرة أضعاف، حيث يمكن لمستخدمي النظام إرسال رسالة من 1200 مقطعا صينيا في مرة واحدة بينما يمكن إرسال صور أيضا، ما يعد وظيفة مفيدة في حالات الطوارئ.

ومن خلال استخدام تكنولوجيا القياس الراديوي، يمكن أن يوفر تحديد المواقع الفعال مواقع المستخدمين، ليس لأنفسهم فحسب بل أيضا للأطراف ذات الصلة التي ترصد أماكن وجود المستخدمين، بالاستفادة من القمرين الاصطناعيين للمدار الأرضي الثابت.

وتستخدم هذه الوظيفة على نطاق واسع في البحث والإنقاذ وصيد الأسماك وغيرها من المجالات للمساعدة في ضمان سلامة الناس.

ويوفر نظام بي دي إس إشارات ملاحة للترددات المتعددة، وهو قادر على تحسين دقة الخدمة باستخدام إشارات متعددة الترددات المدمجة.

كما يدمج النظام قدرات الملاحة والاتصالات لأول مرة، ويمكنه توفير خدمات الملاحة والاتصال بالرسائل القصيرة والتعزيز القائم على الأقمار الصناعية والبحث والإنقاذ الدوليين فضلا عن تحديد المواقع بدقة.

وقال تشن تشونغ قوي، كبير مصممي الأقمار الصناعية لنظام بي دي إس-3 في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء: "إن نظام بي دي إس يقدم خدمات تحديد المواقع من حيث الزمان والمكان، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد وحياة الناس".

وقال تشن "إن النظام سيضع أيضا أساسا لبناء بنى تحتية جديدة، وهو اتجاه هام لتنمية الصين في المرحلة القادمة".

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