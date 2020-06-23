"الشارقة للفنون" تفتح أبوابها اعتبارا من 26 يونيو

المصدر: وام

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون إعادة فتح بعض المواقع والمباني الفنية التابعة لها اعتبارا من 26 يونيو الجاري مع اتخاذ تدابير صحية واحترازية جديدة تلتزم التوصيات الصادرة من السلطات الصحية والحكومية في الدولة لضمان صحة وسلامة الموظفين والزوار والمجتمع كله، بما في ذلك خطط التعقيم والتنظيف، وتقليل عدد الزوار، وفحص درجات الحرارة، ومنع لمس الأعمال المعروضة في جميع الفعاليات المتاحة.

وتستهل المؤسسة إعادة فتح عدد من مواقعها بمعرض " الفن في زمن القلق" والعمل التركيبي الدائم " الغرفة الماطرة".

ويمكن للراغبين في زيارة أي منهما إجراء حجز مسبق على أن تستقبل الزوار من الساعة 9:00 صباحا إلى 9:00 ليلا من السبت إلى الخميس ومن الساعة 4:00 عصرا إلى 9:00 ليلا يوم الجمعة.

ويقام معرض " الفن في زمن القلق"، وهو من تقييم عمر خليف مدير المقتنيات وقيم أول بالمؤسسة في الفترة ما بين 26 يونيو الجاري و26 سبتمبر القادم في المباني الفنية في ساحة المريجة.

ويستقطب المعرض أكثر من 30 فنانا، يقدمون أعمالا تتراوح بين المنحوتات والمطبوعات والفيديو وأعمال الواقع الافتراضي والروبوتات والبرامج اللوغاريتمية لاستكشاف تأثير الأجهزة والتقنيات الحديثة والشبكات الرقمية على وعينا الجمعي في عالم اليوم وتسليط الضوء على التدفق الهائل للمعلومات والتضليل والمشاعر والخداع والسرية التي تغزو الحياة الإلكترونية والواقعية والسلوكيات والتصرفات المنتشرة في عالم متحول جراء بزوغ التقنيات الرقمية من جهة وإثارة التخمينات تجاه مستقبلنا من جهة ثانية.

ودعت المؤسسة جمهورها لزيارة الغرفة الماطرة وهي عمل تركيبي دائم من تنفيذ راندوم إنترناشيونال ويخوض الزائر من خلاله في تجربة المشي داخل غرفة تهطل فيها الأمطار دون التعرض للبلل.

وتواصل المؤسسة أثناء إعادة الافتتاح التدريجي لفعالياتها توفير مجموعة من البرامج الرقمية، بما في ذلك المصادر التعليمية والمنشورات وورش العمل على الإنترنت والحوارات وعروض أداء لفنانين وقيمين إضافة لعروض الأفلام.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز