"الدواء المصرية" تعلق على استخدام "ديكساميثازون" في علاج كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

علقت هيئة الدواء المصرية الحكومية على إعلان بريطانيا أن استخدام عقار ديكساميثازون (Dexamethasone) ساهم في خفض وفيات فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) بمقدار الثلث.

وقالت هيئة الدواء المصرية، في بيان، أمس الثلاثاء، إن مستحضر ديكساميثازون، أحد مستحضرات الكورتيزون، معروف بأضراره الجانبية العديدة، وإن استخدامه بدون دواع طبية أو إشراف طبي قد يؤدى إلى التعرض لمخاطر عديدة.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أن الدواء من شأنه التسبب في "خطر تثبيط المناعة وتورم الوجه والأطراف وتغير الرؤية وألم وضعف العضلات وبطء التئام الجروح ونزيف المعدة ونوبات صرع وارتفاع السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم وفشل القلب".

وأشارت الهيئة إلى أن مستحضر ديكساميثازون مازال في مرحلة الاختبارات والدراسات السريرية، حيث اقتصر اختباره على بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا الموضوعة على أجهزة التنفس الصناعي فقط وتحت إشراف طبي بالمستشفيات.

وحذرت الهيئة من تناول أي علاج من دون استشارة الفريق الطبي المختص وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا، والرجوع إلى مقدمي الخدمات الصحية، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وفي نفس السياق، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر استخدمت العقار في فترة مُبكرة من ظهور الوباء في البلاد.

وأوضح حسني، في مداخلة مع برنامج "علي مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، يمكن استخدامه لحالات كورونا المتوسطة والشديدة، لافتا أن نتائجه جيدة على المرضى في مستشفيات العزل الصحي.

بينما حذر حسني من أن ديكساميثازون يعتبر "سلاح ذو حدين"، مُشددًا على لا يجب استخدامه خارج المستشفيات أو دون إشراف طبي

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