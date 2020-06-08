باندا عملاق يفشل في الهروب من حديقة حيوان دنماركية

المصدر: د ب أ

هرب ذكر من حيواني باندا عملاقين موجودين في حديقة حيوان كوبنهاجن من حظيرته في وقت مبكر من اليوم الاثنين، ولكن رصده الحراس سريعا وأعادوه بأمان إلى مكانه، حسبما أفادت حديقة الحيوان الدنماركية.

وتمكن الباندا شينج إير من الفرار عابرا حاجز المنشأة، مما أدى إلى صدور إنذار، دفع الحراس إلى إطلاق حقنة مهدئة للسيطرة عليه واعادته إلى مكانه بالحديقة.

كانت السلطات قد جلبت شينج إير ووليفته ماو صن إلى الدنمارك من الصين في أبريل 2019.

وقال بينجت هولست المتحدث باسم حديقة الحيوان إن لقطات كاميرا الأمن أظهرت أن الباندا تسلق دعامة معدنية وزحف من أسفل سياج كهربائي.

وأضاف أنه سوف يتم التحقيق في الحادث و"ضمان عدم تكراره مستقبلا".

ولم يتضرر شينج جراء فراره، وأعيد إلى حظيرته التي تم بناؤها خصيصا للحيوانين الأيقونيين، المعاران من الصين لمدة 15 عاما بتكلفة تقدر بمليون دولار سنويا.

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