(فيديو) هل يمكنك النوم على هذا السرير الفندقي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

يجذب فندق في سويسرا السياح بالهواء الجبلي المنعش والإطلالات الفاخرة المباشرة على الطبيعة والنهر، بحيث يمكن الاستمتاع بها على مدار الساعة.

الفندق السويسري، أقام لعشاق الطبيعة غرفاً، أو بالأحرى أسرة، في الهواء الطلق من دون جدران أو سقف (تحت السماء المفتوحة) على سفح جبل، كما تطل الغرفة/ السرير على نهر عميق.

الغرفة/السرير جذبت انتباه الكثير من وسائل الإعلام، التي نشرت الفيديو عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

عزيزي القارئ، هل يمكنك الإقامة والنوم في هذه الغرفة الفندية أو على هذا السرير؟

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