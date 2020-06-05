صاعقة رعدية تنهي حياة سعودي وعدد من إبله

المصدر: البيان الإلكتروني

أنهت صاعقة رعدية اليوم حياة مواطن سعودي في محافظة العارضة شرق منطقة جازان، تزامنًا مع الأمطار الغزيرة، التي ضربت المنطقة؛ وذلك أثناء تواجده بالقرب من عدد من الإبل التي قُضي على البعض منها، وفق ما ذكرت "سبق".

وكانت مديرية الدفاع المدني بجازان قد حذرت المواطنين والمقيمين وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول، مع تدنٍّ في مدى الرؤية.

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