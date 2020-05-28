الهند تلقي القبض على حمامة للاشتباه في أنها جاسوس باكستاني!

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

ألقت الشرطة الهندية القبض على حمامة للاشتباه فيها بأنها جاسوس باكستاني، وفق ما ذكرت "ديلي ميل".

وتم اكتشاف الجاسوس المزعوم من قبل جيتا ديفي، التي تعيش في منطقة كاتوا في كشمير، بعد حطت الحكامة في منزلها في 24 مايو.

وقالت جيتا ديفي إن الحمامة كانت مطلية باللون الوردي وتحمل على قدمها حلقة عليها أرقام.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن كبير مراقبي شرطة كاتوا شايليندرا، كومار ميشرا قال: "نحن لا نعرف من أين جاءت. قبض عليها السكان المحليون بالقرب من أسوار الحدود. وجدنا حلقة في قدمها كتبت عليها بعض الأرقام".

"مزيد من التحقيقات جارية"

وقد تم القبض على الطائر من قبل السكان المحليين بالقرب من السياج الحدودي بين الهند وباكستان، وتم نقله في النهاية إلى الشرطة من قبل قوة أمن الحدود الهندية.

وذكرت صحيفة التلغراف أن الشرطة قالت لصحيفة تايمز أوف إنديا: "على الرغم من أن الطيور ليست لها حدود، والعديد منها يطير عبر الحدود الدولية أثناء الهجرة بكل حرية، إلا أن الحلقة المشفرة التي وضعت على جسم الحمام المأسور هي مدعاة للقلق، حيث إن الطيور المهاجرة ليس لديها مثل هذه الحلقات".

وسيبقى الحمام في حجز الشرطة حتى الانتهاء من التحقيقات.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها القبض على حمامة تجسس وهي تمر بين الهند وباكستان، ففي العام 2015 تم اعتراض حمامة أخرى، هذه المرة في قرية مانوال على بعد ميلين ونصف الميل من الحدود، كان عليها رسالة 'Tehsil Shakargarh, district Narowal' باللغة الأردية مختومة على ذيلها مع بعض الأرقام، وذلك بالقرب من مقاطعة البنجاب الباكستانية.

وعلى الرغم من إجراء أشعة سينية على الطائر، لم يتم العثور على أي شيء مريب، لكن الشرطة الهندية احتفظت بها في الحجز، وأدرجتها على أنها "جاسوس مشتبه به".

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